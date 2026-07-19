Голливудская актриса Меган Фокс продемонстрировала фигуру в откровенном белье и столкнулась с критикой. Об этом сообщает издание Page Six.

Меган Фокс устроила фотосессию, в рамках которой позировала в прозрачном бюстгальтере, стрингах, накидке и чокере. Актриса предстала с уложенными распущенными волосами и макияжем с темными тенями, румянами и нюдовым блеском для губ.

Один из подписчиков не оценил съемку, заявив, что знаменитость выглядит слишком вульгарно.

«Это невероятно позорно для 40-летней матери. Типичный пост из Tumblr 16-летней девочки», — написал хейтер.

Фокс не стала игнорировать интернет-пользователя.

«Мужчины хотели убедить их, что непослушание — это порок женщины, тогда как на самом деле это ее величайшая добродетель», — ответила актриса.

До этого Фокс снялась в спальне. Актриса позировала в белом облегающем топе, клетчатой мини-юбке и трусах. Артистка добавила к образу чулки и очки. Знаменитость собрала волосы в хвосты и сделала макияж с черными стрелками, румянами и розовым блеском для губ.