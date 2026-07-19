Модель Жизель Бюндхен снялась в откровенном бикини

Супермодель Жизель Бюндхен продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Жизель Бюндхен позировала перед камерой в белом бикини, соломенной шляпе и браслетах. Супермодель была запечатлена с распущенными волосами. Манекенщица снялась с сыном в море. На других фото знаменитость предстала с возлюбленным Хоакимом Валенте.

В июне Бюндхен публично поздравила супруга с Днем отца. В честь праздника манекенщица выложила снимки из семейного архива. На одном из кадров супермодель и спортсмен были запечатлены с ребенком во время отдыха в тропиках. Звезда подиумов была одета в черный лиф бикини и мини-юбку, а ее муж — серую футболку и шорты с принтом милитари.

«Спасибо тебе за то, что подаешь пример и воплощаешь в себе такие ценности, как любовь, смирение, честность, дисциплина, доброта и последовательность. Ты невероятный образец для подражания. Мы все очень благодарны тебе и очень тебя любим», — подписала пост Бюндхен.

5 февраля прошлого года таблоид TMZ рассказал, что супермодель стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Позже манекенщица опубликовала фото с малышом, но скрыла его лицо.