Супермодель Наташа Поли выложила фото в платье с глубоким декольте

Супермодель Наташа Поли снялась в платье с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Наташа Поли стала героиней нового выпуска корейского журнала Vogue. Супермодель позировала на обложке в черном бархатном корсетном платье с глубоким декольте, которое дополнила золотым ожерельем Cartier и браслетами бренда. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с тенями, тушью и красной помадой.

В мае Поли посетила Каннский кинофестиваль. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия черное прозрачное макси-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица добавила к наряду кожаные перчатки, туфли на каблуках, золотое ожерелье и браслет. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж с черными стрелками.

Позже Поли стала лицом нового выпуска журнала V Magazine. Она позировала в черном топе с капюшоном. Образ дополнили серебряные серьги, массивные браслеты и красные перчатки из кожи. Волосы модели собрали в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой.

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