Ирина Шейк выложила фото в корсетном мини-платье с глубоким декольте

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в мини-платье с откровенным декольте. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Ирина Шейк стояла перед зеркалом в белом корсетном мини-платье с глубоким декольте, украшенном кружевом. Манекенщица добавила к наряду остроносые мюли на каблуках в тон. Супермодель позировала с распущенными волосами в гардеробной.

14 июля Шейк показала, как отдыхает с дочерью Леей, старшей сестрой Татьяной и ее тремя детьми в Марокко. На одном из кадров супермодель была запечатлена в ванне с лепестками роз. Манекенщица позировала полностью обнаженной. Звезда подиумов снялась с распущенными волосами и без макияжа.

Позже Ирина Шейк стала лицом нового выпуска журнала D la Repubblica. Знаменитость позировала в черном мини-платье, белых колготках и черных гольфах. Образ дополнили черные лаковые туфли на каблуках и платок на шее. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с красной глянцевой помадой. В кадре она показала свою растяжку.