Возлюбленная Джейсона Стетхэма выложила фото в крошечном бикини

Модель Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в зеленом крошечном бикини, которое дополнила золотым ожерельем и солнцезащитными очками. Модель позировала с собранными в небрежный пучок волосами и без макияжа. Возлюбленная Джейсона Стетхэма была запечатлена, лежа на палубе яхты.

2 июля влюбленные посетили закрытое мероприятие лайфстайл-бренда модели Mémoire в Лондоне. Манекенщица появилась на публике в черном топе с вырезом до пупка, белых брюках и босоножках. Звезда подиумов также надела золотое массивное колье и серьги. Она распустила волосы и сделала макияж в розовых тонах. Актер предпочел голубую полосатую рубашку, синий костюм и черные туфли.

До этого Рози Хантингтон-Уайтли снялась в черном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы знаменитости уложили в аккуратной высокий хвост и сделали макияж с матовой розовой помадой. Съемка прошла на побережье.