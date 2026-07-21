«Что она напялила?»: фото Бейонсе с Шакирой вызвало недоумение в соцсетях

Шакира показала общий снимок с Бейонсе и ее мужем. Однако публике кадр не угодил по одной причине.

Шакира побывала на крупном мероприятии с участием мировых селебрити. Колумбийская поп-звезда не упустила шанс и пофотографировалась с некоторыми коллегами.

Исполнительница хита Whenever, Wherever встретилась с Бейонсе, с который несколько лет назад выпустила успешную композицию Beautiful Lie. Экс-солистка Destiny's Child, разодетая в белое кружево, была на мероприятии вместе с мужем Jay-Z. Супруги сфотографировали вместе с Шакирой на память.

«Какой вчера был день! Столько встреч с людьми, которых я ценю и уважаю, и столько любви от всех вас! А еще — да здравствует Колумбия, сегодня и навсегда!» — подписала серию фото звездная колумбийка.

Поклонники были в восторге от кадров — артистки, некогда исполнившие обожаемый многими хит, снова появились вместе.

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«Красотки!», «Две королевы», «Иконы поп-музыки», — написали фанаты.

Но были и критические комментарии. Некоторым показалось, что Бейонсе оделась чересчур вульгарно. «Что Бейонсе напялила?», «Да, это слишком откровенно», «В этом нет стиля! Штаны выглядят ужасно с коротким блейзером. Или я в их моде не разбираюсь», «Она редко хорошо одевается, она враг моды», «Вы напали на Бейонсе и проигнорировали ужасный наряд Шакиры», — отметили критиканы.