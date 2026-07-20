Как в регионах возвращают моду на русский стиль

Тамбовский стиль для одежды и мерча хотят разработать при поддержке правительства области на основе музейных образцов.

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Идеи собирают со всей страны через открытый конкурс для дизайнеров и креативных команд. Призовой фонд небольшой — 250 тысяч рублей, но и готовить проект "под ключ" не требуется, достаточно прислать эскизы для капсульной коллекции или набора практичных подарков. Обязательное условие — опора на местную традицию: в крое и орнаментах, сочетании цветов и техниках декора должны угадываться элементы костюма Тамбовской губернии. А в текстильной столице России Иваново с локальным культурным кодом уже вовсю работают.

Тамбовский костюм входит в число наиболее ярких как минимум в европейской части страны. Наряды тамбовчанок (наряду с воронежскими, рязанскими или архангельскими) украшают едва ли не все крупные собрания народного костюма. Оттенки красного и белого, передники и накидки, полосатые пояса и клетчатые черные поневы, геометричные узоры вышивки — для современного человека все это однозначно ассоциируется с традицией. Но вот как вписать ее в повседневную жизнь, не смешивая при этом символы регионов, уважая их различия, — пока понимают немногие.

В Центре развития креативных индустрий Тамбовской области решили подтолкнуть бизнес к работе с наследием через публичную базу решений. На первом этапе они будут касаться моды и дизайна сувениров, далее планируют заняться брендом территории. Лучшие практики включат в "гид по тамбовскому стилю", которым смогут пользоваться производители из разных сфер и специалисты по туризму. Пока конкурс не завершен, в открытом доступе есть лишь общие данные об особенностях местных узоров, силуэта одежды и базовых тканях (правда, найти на российском рынке "настоящую" пестрядь или конопляное полотно не так-то просто). По запросу участникам вышлют фотографии предметов из краеведческого музея.

При этом цель (по крайней мере заявленная) — не скопировать историческую одежду и не украсить павами или фигурками Макоши левую сторону груди на готовых майках. Доработать проекты для тиражирования и успешных продаж помогут и эксперты-музейщики, и технологи, и экономисты. В регионе намерены подключить предприятия легкой промышленности, ателье, компании по цифровой печати и производству аксессуаров.

«Мы систематизируем традиции, орнаменты, символы и локальные сюжеты, чтобы точнее описать региональную идентичность и тот визуальный язык, который отличает наш регион от других. Следующий шаг — внимательная интерпретация этого материала в одежде, предметах, городской среде и коммуникациях», — пояснил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков.

Подобные эксперименты с народной культурой и ремеслами — растущий тренд. В регионах опробуют разные форматы. Так, в Карелии действует целая ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия "Эхо". Небольшие проекты позволяют не только сохранять местные ремесла и техники "северного" декора, но и придумывать им новое применение — например, украшать золотным шитьем дамские сумочки или готовить гидов для экскурсий по рунопевческим деревням.

Наряды тамбовчанок наряду с воронежскими, рязанскими и архангельскими украшают почти все крупные собрания народного костюма.

В Ивановской области локальный культурный код строится прежде всего вокруг истории текстильной промышленности. И флагманами в работе с ним стали Музей ситца и шуйский хлопчатобумажный комбинат. Хранители огромной коллекции дореволюционных тканей давно мечтали вернуть их в современный быт. Три года назад здесь в партнерстве с самарским мастером Павлом Осиповым расшифровали рецептуру состава для кубовой набойки и ввели в сувенирную линейку темно-синие узорчатые платки ручной работы (их делает самарская "Мастерская Балина"). Затем в Шуе по лицензии музея сделали реплики ситцев из альбомов известнейших мануфактур — Посылиных и фон Рабенеков. А дизайнеры из России и Беларуси по проекту "Я буду это носить!" сшили из этих тканей коллекции одежды, в которых творчески переосмыслили формы и элементы старинных костюмов. Оказалось, что модницам интересны длинные сборчатые юбки, блузы с пышным рукавом или душегреи вместо ветровок и пиджаков.

К слову, Музей ивановского ситца не остановился на достигнутом и прошлой осенью заказал агиттекстиль по шести образцам из своих фондов. Ткань сделали на местной фабрике.

Ну а в Шуе выпустили уже несколько тиражей перкали с историческими принтами, причем как в исходной, так и в новой цветовой гамме. Линейку расширили реплики "барановских" ситцев из коллекции музея-заповедника "Александровская слобода" и вариации на тему авангардного текстиля из архивов РГУ имени А. Косыгина. Более того, заметив спрос на одежду в русском стиле, комбинат начал отшивать с десяток моделей по собственным выкройкам. А рисунки тканей с шестеренками и лампами накаливания совсем недавно адаптировали для... комплектов постельного белья. На очереди — батистовые головные платки с каймой по рисункам Посылинской мануфактуры.

Переплести традицию с требованиями сегодняшнего дня пробуют и предприятия народных художественных промыслов. В Гжели, например, знают, что на бело-синих чайных парах уже далеко не уедешь. Экспериментируют и с цветной росписью, и с новыми видами посуды — многоразовыми стаканами для кофе и фарфоровыми ведерками для попкорна.