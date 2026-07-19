Зачем модницы охотятся за сумками «из прошлого»

Мода циклична, а винтажные вещи всегда пользуются спросом. Но в соцсетях решили добавить символизма: теперь люди ищут и покупают сумки, выпущенные в их год рождения.

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На самом деле тренд «купи то, что вышло, когда ты родился» не нов. Например, в 2024 году стало модно покупать печатную газету, выпущенную в день вашего рождения.

— С вещами тоже выходит интересно: вы можете ощутить себя на пике моды в год вашего рождения. Возможно, это имеет какой-то сакральный смысл или это веяние астрологии или эзотерики. Плюс, недосягаемая человеческая мечта о путешествиях во времени. Когда вы окружаете себя винтажными вещами, то словно проходите сквозь время, попадаете пусть и мимолетно, но в другую эпоху, — отмечает звездный стилист, историк моды Ксения Кожемяк.

Отправляемся на поиски

Начать нужно с поискового запроса «сумка энного года выпуска». Дальше есть два варианта: либо все ссылки будут вести на одну и ту же культовую модель, либо придется изучать сайты вроде «лучшие сумки начала 1990-х». Если вы фанатеете по определенному бренду, тогда стоит упомянуть его в строке поисковика.

Тем, кому самостоятельно разбираться лень, можно прийти в соцсети. Там, в аккаунтах модных блогеров, есть видео с обзорами на сумки разных лет.

Чтобы купить аксессуар, тоже есть несколько вариантов: от сайтов с б/у вещами до заказа из-за рубежа.

— Люксовые бренды часто скрывают количество выпущенных за определенный год сумок, за исключением изначально лимитированных моделей. Чтобы найти оригинал, нужно обладать знаниями о конкретном аксессуаре, иметь практику по определению подделки, — отмечает эксперт.

Впрочем, некоторые сознательно выбирают качественно выполненные реплики. Оригинальные брендовые аксессуары, особенно сделанные из таких экзотических материалов, как кожа крокодила или змеи, очень дороги.

Мне по дате рождения выпала сумка Prada Re-Edition 2005. Эта модель сделана из нейлона, что нетипично для высокой моды, она стала доказательством, что женщина может выглядеть стильно даже с практичным, пригодным для повседневной жизни аксессуаром.

Пришло ее время

Стоит отметить, что не всегда сумка становится популярной сразу после выхода.

— Например, легендарная Birkin от Hermes появилась в 1980-х годах, но пик ее популярности пришелся ближе к 2010 году — с ней ходила звездная модель Ирина Шейк. Тогда сумку особо не подделывали. Сейчас же купить оригинальный аксессуар практически невозможно: реплик стало очень много.

Ждет своего часа

Хоть мода и циклична, не все винтажные модели будут выглядеть стильно сегодня. Стоит ориентироваться на элементы, которые присущи и современным трендам.

— Упомянутая уже Birkin была популярна в 2010 году. Но сегодня она тоже все еще остается трендовой. А вот, например, сумка Louis Vuitton Speedy, пережившая несколько десятилетий, сейчас неактуальна, поскольку модели круглой и полукруглой формы ушли в пользу тонких и вытянутых силуэтов, — отмечает Ксения Кожемяк.

Но большинство ретросумок можно адаптировать под современные образы, особенно учитывая взлет интереса к винтажу у зумеров. Некоторые модели легко впишутся в гардероб уже сейчас, какие-то вернутся в тренд через несколько лет.

Лучшие аксессуары каждого десятилетия

1960-е. Paco Rabanne Le 1969

В 1969 году вышла футуристичная сумка Le 1969 от Paco Rabanne. Модель стала прорывом. Она представляет собой прямоугольный конверт, сделанный из металлических дисков размером с монету, скрепленных кольцами. Сегодня эту модель можно найти по цене от 120 000 рублей.

1970-е. Louis Vuitton Speedy

Сумка Louis Vuitton Speedy вышла в 1979 году, но пик ее популярности пришелся на 2010 год. С ней ходили Перис Хилтон, Майли Сайрус и другие знаменитости. Интересный факт — оригинал сделан из очень мягкой кожи и не держит форму, а вот подделки изготовлены из более плотного материала. Сегодня оригинал стоит свыше 100 000 рублей.

1980-е. Chanel Classic Flap Bag

Сумка Classic Flap Bag от Chanel появилась аж в 1955 году, но по-настоящему популярной стала в начале 1980-х. Эта модель считается настоящей классикой бренда: ее полюбили во всем мире. Найти оригинальные ретроварианты можно, но перед этим стоит внимательно изучить, как отличить настоящую сумку от подделки. Оригинал стоит свыше 200 000 рублей.

1990-е. Lady Dior

Еще одна сумка, которая отлично впишется в современный гардероб, — Lady Dior, выпущенная в 1995 году. Популярность она обрела благодаря принцессе Диане, которой аксессуар подарили в Париже. Модель выглядит строго, но ее формы чем-то похожи на «дутые силуэты», популярные сегодня. Стоимость оригинальной сумки начинается от 200 000 рублей.

2000-е. Balenciaga Le City

В 2000-х появляется тяга к «расслабленному стилю». В 2001 году Balenciaga выпускает Le City — модель лаконичную, но с нотками бунтарства. Сегодня купить оригинал можно по цене от 100 000 рублей.

2010-е. Issey Miyake Bao Bao

В 2010-х годах в тренде были шоперы. Японский дизайнер Иссей Мияке в 2010 году выпускает сумку Bao Bao такой же формы. Она выглядит весьма футуристично, ее стоимость начинается от 20 000 рублей.

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