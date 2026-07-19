Почему одни в 50 лет выглядят моложе: дело не только в генах

Почему один человек в 50 лет выглядит так, будто у него впереди еще половина жизни, а другой — словно устал уже от одного взгляда в зеркало? Дело не только в наследственности и дорогой косметике. Часто мы сами день за днем делаем то, что незаметно забирает свежесть и энергию, уверяет автор канала «Женская территория».

Можно покупать лучшие кремы, ходить к косметологу и тщательно ухаживать за кожей. Но если каждый вечер ложиться далеко за полночь, жить в постоянном стрессе и питаться кое-как, результат будет совсем не тот.

Первая привычка, которая быстро отражается на внешности, — недосып. Во время сна организм восстанавливается, кожа обновляется, а тело справляется с последствиями напряжения. Когда сна постоянно не хватает, лицо быстрее выглядит уставшим: появляются круги под глазами, кожа теряет свежесть, а настроение портится.

Ученые Тина Сунделин, Мац Лекандер, Киммо Сорйонен и Джон Аксельссон пришли к выводу, что всего две ночи с ограничением сна до 4 часов уже отражаются на лице. После такого отдыха у людей чаще появляются опущенные веки, краснота глаз, отечность, более заметные темные круги под глазами. Кожа выглядит бледнее, становятся заметнее мелкие морщины и линии, а уголки рта могут казаться более опущенными.

Помогают простые вещи: спать 7-8 часов, проветривать спальню и хотя бы ненадолго откладывать телефон перед сном.

Еще одна ловушка — постоянное недовольство. Зависть, сплетни, раздражение и привычка сравнивать себя с другими не просто портят настроение. Они держат человека в напряжении, а это отражается и на внешнем виде.

Женщина, которая все время злится, переживает и ищет повод для недовольства, часто выглядит старше. А человек, который умеет радоваться своим успехам и не тратит силы на чужую жизнь, сохраняет больше легкости.

Есть и еще один фактор, о котором многие забывают: еда. Кожа буквально показывает, чем мы ее «кормим». Избыток сладкого, нехватка полезных веществ и хаотичное питание могут привести к тусклому цвету лица и проблемам с кожей.

Но дело не только в продуктах. Даже обычный прием пищи может стать маленьким удовольствием. Красивый стол, любимая чашка и несколько спокойных минут для себя помогают остановиться и почувствовать вкус момента.

Отдельная история — хронический стресс. Постоянное напряжение выматывает организм, лишает сил и оставляет след на лице. Важно не прятать эмоции глубоко внутри, а искать причину тревоги и способы вернуть себе спокойствие.

Молодость любит движение. Когда человек мало двигается, ухудшается кровообращение, тело теряет тонус, а энергии становится меньше. Не обязательно сразу идти в спортзал — ежедневные прогулки, танцы, йога или растяжка уже помогают поддерживать себя в форме.

Еще одна частая ошибка — забывать про SPF. Солнце не только дарит красивый загар, но и ускоряет старение кожи. Поэтому защита нужна даже тогда, когда на улице пасмурно.

И, пожалуй, самая незаметная привычка — перестать радоваться мелочам. Когда каждый день превращается в список дел и проблем, это быстро становится видно по человеку. А искренняя улыбка, любимые занятия и маленькие приятности действительно меняют лицо.

Молодость складывается не из одной процедуры и не из дорогого крема. Она начинается с того, как человек спит, ест, двигается и относится к своей жизни каждый день.

Состояние кожи зависит не только от ухода снаружи, но и от процессов, которые происходят внутри организма. С возрастом меняется работа клеток, снижается выработка коллагена, а привычные косметические приемы могут как подчеркнуть свежесть лица, так и добавить возраст, рассказывал «ГлагоL».