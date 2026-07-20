Волочкова в мини-платье с декольте вышла в свет с темной стрижкой

Балерина Анастасия Волочкова с темной стрижкой появилась на втором дне фестиваля VK Fest. Танцовщица опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Анастасия Волочкова в молочном мини-платье с глубоким декольте и вставками на юбке. Балерина дополнила образ босоножками на каблуках, массивным кольцом и цепочкой с кулоном. Танцовщица предстала перед публикой в парике с темными короткими волосами и макияжем.

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19 июля Волочкова рассказала «Абзацу», что идеального загара можно добиться на Мальдивах.

«Полететь надо на Мальдивы, взять все это жареное масло и лежать на солнце и загорать», — поделилась танцовщица.

Волочкова ездит на Мальдивы минимум два раза в год — на майские праздники и в январе. Знаменитость называет острова своей дачей. Балерина объясняла, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. По ее словам, ей нравится возможность поплавать как в трусах, так и без них.

Недавно знаменитость получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, артистка провела 25 концертов во время реабилитации ноги.