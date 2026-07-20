Валя Карнавал снялась на финале Чемпионата мира по футболу

Блогерша и певица Валя Карнавал появилась на финале Чемпионата мира по футболу в США. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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19 июля Валя Карнавал снялась на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, где выступили артисты Шакира, Мадонна и Джастин Бибер. Блогерша была запечатлена в футболке в поддержку команды Аргентины. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах с темно-розовой помадой.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.