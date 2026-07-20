Кристина Асмус опубликовала фото без одежды

Актриса Кристина Асмус улетела из России. Знаменитость сообщила об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кристина Асмус опубликовала фото, которое сделала в отеле в Египте. Актриса позировала без одежды, обернувшись в полотенце. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

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В апреле Асмус показала, как выглядела в детстве. Звезда «Интернов» опубликовала в Instagram архивное фото в день своего рождения.

Позже 38-летняя Асмус стала гостьей Московского международного кинофестиваля 2026. Актриса позировала на красной дорожке в белом «платье невесты» с глубоким декольте и длинным шлейфом. Образ дополнили серьги и кольца. Волосы знаменитости уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж с малиновой помадой.

В июне актриса продемонстрировала фигуру в белом корсетном мини-платье, которое дополнила черным бюстгальтером, болеро, чулками без носок и туфлями на каблуках. Знаменитость была запечатлена с собранными волосами в косу и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.