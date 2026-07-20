Возлюбленная Венсана Касселя порадовала фанатов фото в мини-юбке

Возлюбленная актера Венсана Касселя Нара Баптиста показала фигуру в оголяющем грудь топе. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Нара Баптиста позировала в темном топе с вырезом на груди, который сочетала с белой мини-юбкой, черными вьетнамками и солнцезащитными очками. Модель добавила к образу ожерелье и малиновый клатч. Знаменитость предстала с распущенными кудрявыми волосами.

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До этого Баптиста поздравила подписчиц с Международным днем матери, который отмечается во второе воскресенье мая. В честь праздника модель поделилась редкими фото из семейного архива. На одном из кадров манекенщица была запечатлена без одежды, будучи беременной. Она прикрыла грудь стикерами в виде сердец.

Позже Баптиста с Касселем вышла на публику в третий день Каннского кинофестиваля. Актер появился на премьере в черном классическом костюме и белой рубашке. Вместе с ним на красной ковровой дорожке позировала возлюбленная. Модель предпочла для выхода облегающее бархатное платье с корсетным лифом и длинным шлейфом. Образ дополнили серьги с бриллиантами.