Почему зумеры массово заинтересовались коррекцией губ

Косметологи и пластические хирурги фиксируют заметный рост интереса к коррекции губ среди мужчин-зумеров. Как рассказала косметолог Василина Миронова, эта тенденция складывается под влиянием нескольких факторов: соцсетей, изменения отношения к самой процедуре и общего тренда на так называемую «мягкую маскулинность. Об этом сообщает «Абзац медиа.

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Эксперт отметила, что еще недавно инъекционные процедуры считались сугубо женским уделом, но молодые люди все чаще пересматривают этот стереотип, ориентируясь на стандарты, транслируемые в интернете.

«Зумеры выросли в эпоху, когда селфи и видеоконтент являются неотъемлемой частью жизни. Губы одна из центральных черт лица, они очень заметны при съемке. Сейчас принято считать, что привлекательные губы это те, которые имеют объем и могут стать важным элементом идеальной картинки. Плюсом сюда же использование фильтров, делающих губы более выразительными. Впоследствии зумеры хотят обзавестись собственными, «натуральными губами, а не прибегать к чудесам техники. Ну и, конечно, на спрос влияют блогеры и инфлюенсеры, среди которых становится модным иметь ухоженные, слегка подкорректированные губы», – уточнила Василина Миронова.

Миронова подчеркнула, что зумеры умело балансируют между индивидуальностью и современными требованиями к мужской внешности. Тренд на «мягкую маскулинность побуждает их уделять внимание своему облику, а доступность процедур делает это практически безболезненным и относительно недорогим способом.

«Современные акценты у мужчин смещаются с исключительной брутальности на ухоженность и выразительность. Для многих зумеров здоровый и ухоженный вид это не признак слабости, а показатель самодисциплины, статуса и здоровья. Кроме того, филлеры на основе гиалуроновой кислоты быстро проникают под кожу и помогают создать естественный результат. Также это меньший риск и небольшой период восстановления, особенно по сравнению с полноценной пластикой, — пояснила специалист.

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