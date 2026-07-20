Почему зумеры массово заинтересовались коррекцией губ

Почему у зумеров начался рост спроса на коррекцию губ, объяснила косметолог
Косметологи и пластические хирурги фиксируют заметный рост интереса к коррекции губ среди мужчин-зумеров. Как рассказала косметолог Василина Миронова, эта тенденция складывается под влиянием нескольких факторов: соцсетей, изменения отношения к самой процедуре и общего тренда на так называемую «мягкую маскулинность. Об этом сообщает «Абзац медиа.
Эксперт отметила, что еще недавно инъекционные процедуры считались сугубо женским уделом, но молодые люди все чаще пересматривают этот стереотип, ориентируясь на стандарты, транслируемые в интернете.
«Зумеры выросли в эпоху, когда селфи и видеоконтент являются неотъемлемой частью жизни. Губы одна из центральных черт лица, они очень заметны при съемке. Сейчас принято считать, что привлекательные губы это те, которые имеют объем и могут стать важным элементом идеальной картинки. Плюсом сюда же использование фильтров, делающих губы более выразительными. Впоследствии зумеры хотят обзавестись собственными, «натуральными губами, а не прибегать к чудесам техники. Ну и, конечно, на спрос влияют блогеры и инфлюенсеры, среди которых становится модным иметь ухоженные, слегка подкорректированные губы», – уточнила Василина Миронова.
Миронова подчеркнула, что зумеры умело балансируют между индивидуальностью и современными требованиями к мужской внешности. Тренд на «мягкую маскулинность побуждает их уделять внимание своему облику, а доступность процедур делает это практически безболезненным и относительно недорогим способом.
«Современные акценты у мужчин смещаются с исключительной брутальности на ухоженность и выразительность. Для многих зумеров здоровый и ухоженный вид это не признак слабости, а показатель самодисциплины, статуса и здоровья. Кроме того, филлеры на основе гиалуроновой кислоты быстро проникают под кожу и помогают создать естественный результат. Также это меньший риск и небольшой период восстановления, особенно по сравнению с полноценной пластикой, — пояснила специалист.
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