Специалист объяснил, когда пора менять пилку для ногтей

Пилку для ногтей стоит поменять, когда она начинает работать неравномерно. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова.

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«Когда абразив стирается, инструмент начинает скользить по ногтю, а для изменения формы требуется больше движений и давления. На поверхности могут появиться гладкие, потемневшие участки, где абразивные частицы уже стерлись. Мастера ногтевого сервиса также советуют обращать внимание на налипший материал, который невозможно удалить: забитая пилка работает неравномерно и может оставлять шероховатый край», — заявила эксперт.

Муранова подчеркнула, что продолжать работу затупившимся инструментом не стоит. Из-за дополнительного давления мастер или сам человек хуже контролирует движение, поэтому возрастает риск истончить боковые стороны ногтя, травмировать кожу или оставить микротрещины на свободном крае.

Специалист отметила, что мастера рекомендуют подпиливать ногти в одном направлении: интенсивные движения вперед-назад могут ослаблять ногтевую пластину.

Технолог рассказала, что пилки на картонной и деревянной основе требуют самой частой замены, потому что они постепенно расслаиваются, размокают и накапливают пыль между частицами абразива. Муранова объяснила, что инструмент пора выбрасывать, если края начали крошиться, основа деформировалась, покрытие отслаивается или на рабочей стороне появились участки разной жесткости.

«Мастера указывают на опасное заблуждение: попытки мыть, замачивать или обрабатывать бытовыми антисептиками пилки на картонной и деревянной основе. Вода и спиртовые растворы стремительно разрушают клеевой состав, удерживающий зерна абразива пилки. В результате инструмент деформируется, а пористая структура основы впитывает влагу и органические остатки, превращаясь в идеальный инкубатор для патогенной микрофлоры, бактерий и спор грибка», — предупредила эксперт.

Она заявила, что домашнюю пилку на картонной основе допустимо использовать несколько раз, если ею пользуется один человек, поверхность остается сухой и целой, а абразив сохраняет рабочие свойства.

Что касается стеклянных пилок, то Муранова заявила, что их можно менять не чаще одного раза в 9–12 месяцев.