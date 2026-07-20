Крем вместо филлера: может ли волюфилин увеличить губы

В соцсетях активно обсуждают бьюти-новинку: экстракт растения, который якобы может заменить контурную пластику губ, но без уколов, боли и риска осложнений. Разбираемся, что это за ингредиент и так ли все просто на самом деле.

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Что такое волюфилин?

Средство под названием «волюфилин» — это разработка одной из французских компаний, которая была запатентована в 2013 году. В основе формулы — экстракт корня анемарины асфоделовидной (Anemarrhena asphodeloides). Это растение, которое давно используется в китайской медицине. Активный компонент под названием сарсасапогенин, по задумке производителя, стимулирует созревание жировых клеток (адипоцитов) и накопление в них липидов. Другими словами, он должен помогать жировым клеткам увеличиваться в размерах, создавая дополнительный объем.

Из-за чего весь ажиотаж?

Первоначально волюфилин позиционировался как средство для увеличения объема груди, но его предназначение быстро расширилось для использования на лице, губах и других зонах. Интерес к этому компоненту подогрело исследование, проведенное в 2006 году на 28 женщинах. Они наносили волюфилин на одну грудь в течение 56 дней. Результат: объем увеличился в среднем на 2,2% по сравнению с необработанной стороной. На основе этих данных в соцсетях начали говорить о «натуральном наполнителе» в виде крема.

Однако стоит учитывать, что это исследование было малочисленным и проводилось самим производителем. Данных о независимых клинических испытаний с участием большого количества людей пока нет. Кроме того, исследование проводилось на ткани груди, а не на коже лица или губ, а это совершенно разные структуры.

Клинических доказательств того, что волюфилин дает долгосрочное увеличение объема после прекращения использования, вообще нет, да и те 2%, которые указаны в исследовании, — результат, мягко говоря, скромный: вряд ли такой дополнительный объем будет визуально заметен.

А как насчет губ?

Здесь ситуация еще более неоднозначная. Подкожный жир на лице залегает глубоко под дермой, куда большинство косметических средств не могут проникнуть. Без специальной технологии доставки маловероятно, что крем или сыворотка смогут достичь жировых клеток лица настолько глубоко, чтобы вызвать значительное увеличение.

Впрочем, называть этот ингредиент бесполезным тоже было бы неверно. Стимуляция адипоцитов позволяет накапливать липиды, все же давая легкий «наполняющий» эффект, но он будет заметен только в тех местах, где кожа самая тонкая: на кистях рук, губах и в зоне вокруг глаз. Кроме того, использование волюфилина повышает микроциркуляцию, делает кожу более гладкой и увлажненной, улучшает тонус.

Может ли он заменить филлер?

Нет. На данный момент утверждения о том, что волюфилин может имитировать ботокс, филлеры или другие эстетические процедуры, не подтверждаются имеющимися научными данными.

Филлеры с гиалуроновой кислоты работают иначе: они вводятся под кожу, чтобы физически заполнить и смоделировать объем. Это проверенный метод с предсказуемыми результатами. А волюфилин — это, скорее, косметический ингредиент поверхностного воздействия с весьма скромной доказательной базой.

Как правильно использовать?

Если вы все же хотите попробовать волюфилин в своем уходе, учитывайте несколько нюансов:

глубокие морщины и значительную потерю объема он не устранит;

волюфилин можно комбинировать для усиления антивозрастного эффекта со скваланом, пептидами, церамидами, коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой;

он работает, пока вы используете средство, после прекращения накопленный объем уходит;

это жирорастворимый ингредиент, поэтому в составе косметики часто находится в масляной основе и может забивать поры, вызывать раздражение у чувствительной кожи;

покупать 100% концентрат и смешивать самому не стоит: это высокоактивное вещество, которое может спровоцировать на лице раздражения, покраснения и другие нежелательные реакции.

Волюфилин — интересный компонент для ухода за кожей, который может дать легкий и временный «наполняющий» эффект. Но его стоит рассматривать как дополнительный уход, а не как альтернативу инъекционным процедурам. Если вы ищете улучшение текстуры и тонуса, то стоит его попробовать. Но тем, кому нужен выраженный объем, лучше обратиться за консультацией к косметологу.