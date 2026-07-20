Mermaidcore: как вписать образ русалки в повседневный гардероб

Летние тренды сменяют друг друга с головокружительной скоростью, и в этом шуме легко потерять ориентиры. Однако среди бесконечного потока эстетик с приставкой «core» иногда появляются направления, которые точно заслуживают внимания нашего.

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Mermaidcore, набравший силу к летнему сезону, претендует на звание главного стиля сезона 2026. Это полноценное погружение в романтику подводного мира, которое способно составить конкуренцию даже всепроникающей «тихой роскоши» и розовому барбикору. Ну что, готовы почувствовать себя Ариэль и встретить своего Себастьяна, точнее Эрика.

Что скрывается за названием

Термин mermaidcore происходит от английского слова mermaid — русалка. Это собирательный образ, объединяющий все, что связано с морской тематикой и сказочными подводными жителями. Никаких строгих рамок у этого тренда нет: поддержать стиль можно как с помощью платья силуэта «русалочий хвост», так и минималистичным украшением с жемчугом. Простор для фантазии ограничен только вашим воображением — от клатча в форме морской раковины до мерцающего платья с длинным шлейфом.

Эстетика русалок витала в воздухе несколько лет, периодически всплывая в коллекциях разных дизайнеров. Однако для превращения в глобальный тренд потребовалось время. Свою роль сыграла свежая киноадаптация классического мультфильма Disney, вызвавшая оживленные дискуссии. Но главной движущей силой стала ностальгия по нулевым — времени, когда русалочья тема переживала расцвет.

Для многих поколений проводником в этот мир стали подростковые сериалы о школьницах с магическими хвостами (ну вы же тоже смотрели «H2O: Просто добавь воды», да, ведь?). Новый тренд дает этой ностальгии выход, облекая воспоминания в современные формы.

В истории высокой моды русалочий стиль появлялся и раньше. Силуэт «русалочий хвост» придумали еще в 1930-х годах, и с тех пор он никогда полностью не исчезал из мира моды, периодически возвращаясь в новых воплощениях.

Цветовая гамма и материалы

Основа образа — оттенки, напоминающие о море и океане. Голубой, синий, бирюзовый, цвет морской волны, сиреневый и белый создают нужное настроение. Однако не стоит ограничиваться только предсказуемыми тонами: если форма или принт выражают идею достаточно доходчиво, цвет может быть любым. Зеленые и голубые оттенки отлично сочетаются с коралловым.

Материалы выбирайте полупрозрачные, летящие ткани, переливчатый шелк, плиссировка и шифон. Главное требование — это легкость и воздушность, создающие ощущение движения воды. Металлические оттенки и мерцающие элементы передают игру света на чешуе. Особого внимания заслуживает жемчуг — главное украшение в русалочьем стиле.

Ключевые элементы гардероба

Платья и юбки силуэта «русалочий хвост» — самый узнаваемый вариант. Облегающий верх и расклешенный книзу низ воспроизводят форму хвоста. Длинные узкие юбки любого оттенка синего в сочетании с облегающим топом — простой способ вписаться в тренд без лишних усилий.

Одежда с воланами, рюшами и сборками напоминает морские волны. Асимметричные крои и прозрачные вставки добавляют образам загадочности. Гофрированные наряды при правильном выборе оттенка ассоциируются с рябью на воде.

Пайетки и блестки, имитирующие рыбью чешую, — еще один узнаваемый элемент. Юбка или платье из пайеток в сочетании с базовым топом создают вечерний вариант русалочьего образа. «Мокрые» платья из струящихся тканей, повторяющие контуры тела. Но учтите, они могут просвечивать и подсвечивать недостатки фигуры, поэтому тут стоит внимательнее выбирать нижнее белье, чтобы не оконфузиться на людях.

Аксессуары и украшения

Украшения играют ключевую роль. Серьги, кольца и подвески в форме морских звезд и раковин, жемчужные бусы и браслеты — обязательные элементы эстетики mermaidcore. Жемчужные нити можно вплетать в волосы, создавая законченный образ.

Сумки и клатчи в виде раковин, рыб или других морских обитателей добавят иронии и завершенности стилю. Текстильные аксессуары с морскими принтами также подходят для поддержки тренда. Только не перебарщивайте с обилием морского декора, все-таки вы не должны полностью быть обвешенными им. Достаточно парочки акцентов, чтобы почувствовать себя настоящей русалкой.

Бьюти-приемы в эстетике mermaidcore

Макияж строится на сиянии и эффекте влажной кожи. Хайлайтер на выступающих частях лица (скулах, спинке носа, над верхней губой) создает ощущение подсвеченной изнутри кожи. Прозрачный блеск на веках и губах добавляет влажный блеск, словно вы только что вышли из пучины морской прямиком на променад по набережной. Для вечернего выхода можно использовать крупный глиттер на веках или вокруг глаз.

Актуален и эффект «слезы русалки». Он подразумевает выделение внутренних уголков глаз перламутровыми тенями. Жемчужные бусины на клее для ресниц можно крепить на лицо, создавая более сложные образы. Голубые тени и нюдовые оттенки в макияже уравновешивают яркость аксессуаров.

Прически в русалочьем стиле незамысловатые. Небрежные кудри или эффект мокрых волос вполне впишутся в образ. Пряди можно заколоть красивой заколки в виде ракушки, морского конька, морской звезды, рыбки или еще какой-нибудь морской штучкой.

Фантазии о русалках — это способ ненадолго сбежать в сказочный мир, где царят красота и добро. В непростые времена подобный эскапизм становится нам жизненно необходим. Мерцающее платье вряд ли спасет мир (пусть Федор Михайлович и говорил об обратном своей фразой в романе «Идиот» — «Красота спасет мир») но если оно помогает отвлечься от тревог и почувствовать себя лучше — это уже достаточная причина, чтобы дать тренду шанс. Лето создано для легкости и экспериментов, и mermaidcore предлагает именно это.