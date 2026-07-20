Перечислены привычки для волос, которые работают лучше ухода в салоне

Для поддержания красоты волос стоит отказаться от горячего душа. Об этом «Газете.Ru» рассказала разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест Юнирусь» Анастасия Фомина.

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«Почти обжигающая вода активнее удаляет защитные липиды кожи, поэтому может усиливать сухость, чувствительность и шелушение, а поврежденная длина после такого мытья становится жесткой и тусклой. Оптимальна теплая вода, поскольку ледяное ополаскивание не "запечатывает" кутикулу», — заявила эксперт.

Фомина обратила внимание, что мыть голову нужно по потребностям кожи. Она отметила, что не стоит тереть шампунем длину. Специалист заявила, что повторное нанесение средства оправдано после стайлинга или если корни не промылись с первого раза.

Эксперт также рекомендовала изучить состав домашнего ухода.

«Шампунь отвечает за очищение кожи головы, а гладкость и блеск длины поддерживают кондиционирующие компоненты. Для сухих и поврежденных прядей оптимальна простая схема из трех шагов: шампунь, бальзам после каждого мытья и маска один-два раза в неделю. Будут полезны растительные масла, восполняющие недостаток питания, а также кератин», — заявила Фомина.

Она отметила, что маску трихологи советуют использовать как дополнительный этап ухода, а не заменять ею бальзам после каждого мытья.

«Бальзам — легкое средство для ежедневного использования. Маска обладает насыщенной формулой и интенсивным действием, однако при слишком частом использовании может утяжелять пряди. Поэтому достаточно применять ее 1–2 раза в неделю», — пояснила специалист.

Фомина также призвала перестать растирать влажные волосы полотенцем. По ее словам, воду лучше аккуратно отжать ладонями, а затем промокнуть пряди, не растирая их. Для этого подойдут гладкое хлопковое полотенце или легкий тюрбан из микрофибры.

Она также рекомендовала сушить волосы феном на расстоянии около 15 сантиметров, выбирая средний нагрев, направляя воздух от корней к концам и не задерживаясь на одном участке. По ее словам, перед использованием фена нужно нанести термозащиту.