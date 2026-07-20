Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в образе Dolce & Gabbana

Актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в «голом» боди и чулках. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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56-летняя Дженнифер Лопес показала, как провела время на Сицилии. На одном из кадров актриса позировала в образе Dolce & Gabbana. Певица предстала в черном прозрачном боди, сетчатых колготках, чулках, кружевной накидке с диадемой, золотых браслетах и колье. Исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на балконе с видом на море.

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Недавно Лопес появилась в ресторане Siena на вечеринке Chopard, которая прошла в рамках Недели моды. Актриса была запечатлена в белом облегающем платье-миди с глубоким декольте, украшенном пером. Артистка добавила к наряду прозрачные туфли на каблуках, клатч, ожерелье и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с бордовой помадой.

15 июля Лопес снялась в белом мини-платье с вырезами и глубоким декольте, которое дополнила косынкой в тон, черными солнцезащитными очками и серьгами. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с персиковым блеском.