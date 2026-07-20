Десять бьюти-привычек, которые вредят коже и волосам

Вы когда-нибудь задумывались, а правильно ли вы ухаживаете за кожей и волосами? Многие ежедневные бьюти-ритуалы кажутся правильными лишь потому, что давно стали привычными. Одни советы передаются из поколения в поколение, другие быстро распространяются благодаря красивым фотографиям и коротким рекомендациям от знаменитостей.

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При этом даже самые распространенные способы ухода способны постепенно ухудшать состояние кожи и волос, если применять их без учета физиологических особенностей. Что это за распространенные бьюти-привычки? Давайте разбираться! Кстати, мы уже рассказывали о бьюти-трендах из социальных сетей, которые лучше не повторять. В этой же статье речь пойдет не о трендах, а об устоявшихся привычках.

Очищение кожи до скрипа

Кажется, что если лицо после умывания не скрипит, значит, оно недостаточно чистое. Этот миф приводит к использованию агрессивных средств с высоким pH. Они лишь разрушают гидролипидную мантию — естественный барьер, удерживающий влагу и защищающий от бактерий. В ответ на повреждение кожа начинает лихорадочно вырабатывать кожное сало, пытаясь восстановить баланс.

В итоге жирный блеск усиливается, поры забиваются, сухая кожа истончается и покрывается шелушениями, а на жирной увеличивается количество высыпаний. Оптимальный выбор — средства с pH около 5,5, которые мягко очищают, не нарушая защитный слой.

Нанесение растительных масел в чистом виде вместо крема

Многие уверены: натуральное масло — лучший увлажнитель. Но в чистом виде оно образует на коже пленку, которая не дает проникать влаге извне и одновременно закупоривает поры. У каждого масла есть показатель комедогенности — от 0 до 5. Чем он выше, тем выше риск появления черных точек и подкожных воспалений. На сухой коже избыток жирных кислот провоцирует раздражение, на жирной — усугубляет забитость пор.

Нанесение шампуня по всей длине и кондиционера на корни

Привычка распределять шампунь от корней до кончиков кажется логичной: ведь нужно вымыть все волосы. На самом деле шампунь предназначен для очищения кожи головы от себума и загрязнений. Если вы намыливаете длину, вы смываете защитный масляный слой с кутикулы, делая волосы сухими и ломкими. Но если ваши пряди довольно быстро загрязняются, вы можете прочитать о 12 полезных привычек, которые помогут сохранить чистоту волос как можно дольше.

Достаточно вспенить средство у корней и при ополаскивании пена сама стечет по прядям, очищая их без пересушивания. С кондиционером ровно наоборот: наносите его только на пряди ниже ушей, избегая корней. Кондиционер на коже головы закупоривает поры, утяжеляет волосы и провоцирует жирность у корней.

Сон на хлопковой наволочке

Хлопок — натуральный и дышащий материал, но для волос и кожи он не самый безопасный. Грубая ткань создает трение, которое заламывает пряди, спутывает их и приводит к сечению кончиков. На лице во время сна на хлопке образуются заломы, которые со временем могут превратиться в морщины.

Кроме того, хлопок активно впитывает влагу из ночных кремов и кожного сала, оставляя кожу сухой. Шелковые, эвкалиптовые или сатиновые наволочки — более гладкие, они позволяют волосам скользить, не травмируя их, и не забирают драгоценное увлажнение с лица.

Умывание горячей или ледяной водой

Контрастное умывание (горячая, потом холодная) часто рекомендуют для тонуса, но на практике это травмирует сосуды. Горячая вода расширяет капилляры, усиливает выделение себума и сушит эпидермис. Ледяная резко сужает сосуды, нарушая микроциркуляцию и лишая клетки питания.

Со временем подобные манипуляции приводят к куперозу, стойким покраснениям и сухости. Оптимальная температура для умывания — комнатная или чуть теплая, около 25-30 ℃. Она мягко очищает, не нарушая естественные процессы кожи.

Злоупотребление скрабами и пилингами

Скраб и пилинг дают ощущение мгновенной гладкости, и многие начинают использовать его чуть ли не каждый день, полагая, что так кожа обновляется быстрее. На самом деле частое отшелушивание истончает роговой слой, нарушает барьер и делает кожу уязвимой для бактерий.

Вместо сияния появляются покраснения, шелушения и гиперчувствительность. Достаточно 1-2-х применений в неделю, причем для чувствительной кожи лучше выбирать энзимные пудры или кислотные тонеры — они действуют мягче, чем абразивные частицы.

Одновременное использование множества активных компонентов

Сыворотка с витамином С, тонер с кислотами, ретинол, ниацинамид, пептиды... Кажется, что чем больше активов, тем лучше результат. Но кожа не способна усвоить все одновременно. Конкуренция ингредиентов снижает их эффективность и повышает риск раздражения. Особенно опасны сочетания кислот с ретинолом или витамина С с ниацинамидом в высоких концентрациях.

Поэтому стоит разделять их друг с другом. Например, утром — антиоксиданты и защита, вечером — восстановительные компоненты. Вводите новые активы по одному, с интервалом в несколько недель, и наблюдайте за реакцией кожи.

Постоянное расчесывание волос в течение дня

Существует мнение, что частое расчесывание делает волосы более гладкими и способствует их росту. Поэтому некоторые проводят расческой по длине десятки раз в день. Только вот каждое механическое воздействие сопровождается трением.

Если волосы сухие, окрашенные или поврежденные, чрезмерное расчесывание постепенно приводит к ломкости, появлению секущихся кончиков и потере гладкости. Расчесывать волосы следует по мере необходимости, аккуратно распутывая пряди без резких движений и чрезмерного натяжения.

Ежедневное использование масок для волос

Питательные маски воспринимаются как средство, которое можно применять без ограничений. Кажется, что чем чаще волосы получают дополнительный уход, тем быстрее они станут гладкими и блестящими. Однако большинство масок рассчитано на периодическое использование.

При ежедневном нанесении волосы могут потерять легкость, быстрее загрязняться и выглядеть тяжелыми. Некоторые составы постепенно накапливаются на поверхности волоса, из-за чего он становится менее объемным и хуже воспринимает последующий уход.

Использование спиртосодержащих средств при каждом воспалении

Когда на лице появляется воспалительный элемент, возникает естественное желание как можно быстрее его подсушить. Для этого нередко выбирают средства с высоким содержанием спирта. Первые изменения и правда могут показаться обнадеживающими. Поверхность воспаления подсыхает, однако одновременно пересушивается окружающая кожа. Защитный барьер постепенно ослабевает, появляются шелушение, раздражение и ощущение жжения.

Даже привычные бьюти-ритуалы полезны лишь тогда, когда учитывают потребности кожи и волос. Если уход вызывает сухость, раздражение, ломкость или повышенную жирность, стоит пересмотреть собственные привычки. Небольшие изменения в ежедневном уходе часто приносят гораздо больше пользы, чем постоянные эксперименты с новыми средствами.