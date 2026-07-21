Шакира стала одной из главных звёзд финала чемпионата мира по футболу. Её выступление в перерыве матча вызвало восторг у зрителей, которые не уставали восхищаться «нестареющей» внешностью 49‑летней певицы. Артистка вышла на сцену в эффектном костюме — розово‑жёлтом боди с кристаллами Swarovski, разработанном Фаусто Пульизи, и продемонстрировала безупречную форму, в том числе подтянутый пресс.

Среди зрителей на трибунах находился экс‑супруг Шакиры, бывший футболист Жерар Пике, который смотрел шоу вместе с их сыновьями — 13‑летним Миланом и 11‑летним Сашей. Пара была вместе 11 лет и распалась в июне 2022 года после измены футболиста.

© Super.ru

К слову, танец Шакиры стал вирусным в Сети. Его уже спародировал Дава — Мари Краймбрери сняла этот момент на камеру. Певица просила избранника позволить ей посмотреть выступление, но блогер был непреклонен.