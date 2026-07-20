Экс-возлюбленную Бориса Березовского засняли в мини-юбке

Победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России» Дарья Коновалова поделилась кадрами с финала чемпионата мира по футболу, который проходил в Нью-Йорке. Сторис опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя экс-возлюбленная миллиардера Бориса Березовского посетила матч, в котором сыграли сборные Испании и Аргентины, в белой мини-юбке и джерси с фамилией английского игрока Джуда Беллингема. В описании к фото знаменитость отметила, что поддерживает испанцев на ЧМ-2026.

Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, где принимали участие 48 команд. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Победителем мундиаля стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.