Скандальная модель снова взбудоражила публику откровенным нарядом

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер, которая любит обнажаться на публике, оконфузилась на вечеринке. Об этом пишет Daily Mail.

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Манекенщица была приглашена на мероприятие, организованное сетью ресторанов быстрого питания Raising Cane's Chicken Fingers. Так, знаменитость пришла в заведение в укороченной белой футболке, лакированных черных сапогах и мини-юбке, которая частично обнажала ее ягодицы.

Однако журналисты портала заметили, что она попала в неловкое положение не из-за наряда. Оказалось, что фотографам удалось запечатлеть на голове знаменитости накладные волосы.

В марте Брукс Нейдер объяснила тягу к оголению на публике. Манекенщица призналась, что ей нравится обнажаться и носить откровенные наряды, поскольку в детстве она и ее сестры постоянно бегали голыми по дому.