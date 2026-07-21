Американский актер и режиссер Том Круз посетил финал чемпионата мира по футболу и восхитил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Hello!.

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64-летний голливудский артист предстал перед камерами в черной футболке-поло и солнцезащитных очках. Кроме того, на его левой руке присутствовал металлический браслет.

Поклонники обратили внимание на внешний вид звезды франшизы «Миссия невыполнима» и принялись комментировать его в комментариях под снимками. «Этот мужчина все еще красив», «Том выглядит великолепно и элегантно», «Он выглядит отлично для своего возраста. Вы только посмотрите на его руки!», «Все еще молод», «Идеальный мужчина», — высказывались они.

Ранее Том Круз подвергся насмешкам в сети из-за неузнаваемой внешности на постере нового фильма «Диггер».