64-летний Том Круз восхитил публику внешним видом

64-летний Том Круз, известный американский актёр и режиссёр, побывал на финале чемпионата мира по футболу — и снова покорил публику. Артист выглядел стильно и непринуждённо в чёрной футболке‑поло и солнцезащитных очках. Образ получился сдержанным, но очень эффектным.

© Super.ru

Поклонники не смогли пройти мимо и активно делились впечатлениями в соцсетях.

© Super.ru

© Super.ru

«Этот мужчина всё ещё красив», «Том выглядит великолепно и элегантно», «Он выглядит отлично для своего возраста. Вы только посмотрите на его руки!», «Всё ещё молод», «Идеальный мужчина», — писали восхищённые фанаты.

Ранее в первых промокадрах сатирической комедии «Диггер» режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту Том Круз удивил зрителей непривычным амплуа. В роли эксцентричного миллиардера Диггера Роквелла 64‑летний актёр предстал в новом, неожиданном образе: седые волосы и выразительный грим делают его заметно старше и массивнее.