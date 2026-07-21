Рената Литвинова снялась в платье с глубоким декольте

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

59-летняя Рената Литвинова снялась в рекламе новой коллекции бренда Enfants Riches Déprimés. Актриса примерила белое макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Образ артистки дополнили черные сабо на каблуках и белая кожаная сумка. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.

© Газета.Ru

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции Литвинова играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

15 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Литвинова выставила на закрытую продажу свою московскую квартиру. Речь идет о недвижимости площадью 344 кв. м в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX». По данным издания, она планирует продать недвижимость за 1 млрд рублей. За доплату в 5 миллионов рублей артистка готова отдать весь прошлый интерьер.