Дочь Трампа пришла на футбол в откровенном платье

Американская бизнесвумен Иванка Трамп посетила финальный матч чемпионата мира по футболу, который завершился в Нью-Йорке. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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44-летняя дочь президента США Дональда Трампа пришла на игру вместе с отцом и мужем Джаредом Кушнером. Для выхода в свет знаменитость выбрала полосатое желтое платье с глубоким декольте и открытой спиной.

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Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, где принимали участие 48 команд. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Победителем мундиаля стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

В мае в сети оценили откровенные фото Иванки Трамп с отдыха.