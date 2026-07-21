Ирина Шейк без бюстгальтера попала на обложку журнала

Супермодель Ирина Шейк снялась без бюстгальтера. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Ирина Шейк стала героиней нового китайского выпуска журнала Harper's Bazaar. На одной из обложек супермодель предстала в бархатном темно-коричневом жакете с узором, под который не стала надевать топ и бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу голубые джинсы с красным кожаным ремнем и кепку. Знаменитости уложили волосы в хвост и сделали макияж в естественном стиле.

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14 июля Шейк показала, как отдыхает с дочерью Леей, старшей сестрой Татьяной и ее тремя детьми в Марокко. На одном из кадров супермодель была запечатлена в ванне с лепестками роз. Манекенщица позировала полностью обнаженной. Звезда подиумов снялась с распущенными волосами и без макияжа.

Позже Ирина Шейк стала лицом нового выпуска журнала D la Repubblica. Знаменитость позировала в черном мини-платье, белых колготках и черных гольфах. Образ дополнили черные лаковые туфли на каблуках и платок на шее. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с красной глянцевой помадой. В кадре она показала свою растяжку.