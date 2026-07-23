Анна Седокова похвасталась фигурой в белье и чулках

Певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в белье. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

43-летняя Анна Седокова была запечатлена в кружевном бюстгальтере, трусах с завышенной талией и чулках. Певица позировала, стоя перед зеркалом с распущенными волосами. Рядом с поп-исполнительницей сидела собака.

© Газета.Ru

«Моя жизнь в последнее время. Если что я пудель», — подписала публикацию знаменитость.

3 июля Седокова опубликовала в Instagram вырезку из архивных видео с Янисом Тиммой — в день, когда баскетболисту исполнилось бы 34 года. На одном из роликов певица в купальнике запрыгивает на руки к Тимме и страстно его целует. В подписи Седокова обратилась к экс-возлюбленному:

«С днем рождения, моя любовь. Мы не смогли победить твое прошлое. И у нас нет будущего».

Недавно певица заявила в Instagram, что подвергалась насилию со стороны Тиммы. По словам звезды, бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она отметила, что под угрозой была не только ее жизнь, но и здоровье детей.