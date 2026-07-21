Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей

Французский модный дом Chanel выпустил набор геометрических линеек. Товар появился на сайте люксовой марки.

Набор под названием Geometry Set из коллекции осень-зима 2026 года состоит из линейки, треугольника и транспортира. Все они продаются в черных футлярах, изготовленных из телячьей кожи и украшенных фирменным логотипом. Стоимость набора составляет 1350 долларов (около 106 тысяч рублей).

Ранее французский модный дом Louis Vuitton выпустил велосипед за десятки тысяч долларов. Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F.