В каком возрасте россияне чаще всего делают первую операцию на лице

Хирург Анисимов: первая операция россиян приходится на возраст 40–50 лет
Первая пластическая операция на лице приходится на возраст 40–50 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург клиники «Клазко» Алексей Анисимов.
«Большинство пациентов приходят на первую операцию на лице примерно в 40–50 лет. Именно в этот период появляются изменения, которые уже невозможно эффективно скорректировать только косметологией: формируется птоз тканей, меняется овал лица, появляются избытки кожи в области век и шеи», — заявил специалист.
По словам хирурга, возраст сам по себе давно перестал быть главным ориентиром. Гораздо важнее биологические особенности человека, качество кожи, образ жизни, генетика и степень выраженности возрастных изменений.
«Можно встретить пациентку в 42 года, которой хирургическое вмешательство пока не требуется, и женщину в 38 лет с выраженным гравитационным птозом после резкого похудения или индивидуальных особенностей строения тканей. Поэтому мы никогда не ориентируемся только на паспорт», — отметил Анисимов.
Он заявил, что одной из самых распространенных первых операций остается блефаропластика — коррекция верхних и нижних век. Именно область вокруг глаз чаще всего первой начинает выдавать возраст, поэтому пациенты начинают знакомство с пластической хирургией именно с этой операции.
«Если же возрастные изменения затрагивают среднюю и нижнюю треть лица, специалисты все чаще рекомендуют современные малотравматичные методы омоложения — например, эндоскопический лифтинг. Он позволяет скорректировать начальные проявления старения без эффекта "перетянутого лица" и с более короткой реабилитацией», — отметил врач.
При этом, как подчеркнул Анисимов, одна из главных тенденций последних лет — отказ от радикального изменения внешности.
«Современная пластическая хирургия больше не стремится сделать человека другим. Хорошая операция — это та, после которой окружающие замечают, что человек выглядит свежим, отдохнувшим и помолодевшим, но не могут понять, почему. Натуральность сегодня стала главным трендом», — заявил хирург.
Эксперт также отметил, что все чаще пациенты обращаются к хирургу не тогда, когда возрастные изменения становятся критическими, а на более ранних этапах.
«Самая распространенная ошибка — ждать до тех пор, пока лицо "поплывет" полностью. Чем раньше пациент приходит на консультацию при наличии показаний, тем более деликатной и естественной может быть коррекция», — заключил Анисимов.