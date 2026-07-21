В каком возрасте россияне чаще всего делают первую операцию на лице

Первая пластическая операция на лице приходится на возраст 40–50 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург клиники «Клазко» Алексей Анисимов.

© Magnific

«Большинство пациентов приходят на первую операцию на лице примерно в 40–50 лет. Именно в этот период появляются изменения, которые уже невозможно эффективно скорректировать только косметологией: формируется птоз тканей, меняется овал лица, появляются избытки кожи в области век и шеи», — заявил специалист.

По словам хирурга, возраст сам по себе давно перестал быть главным ориентиром. Гораздо важнее биологические особенности человека, качество кожи, образ жизни, генетика и степень выраженности возрастных изменений.

«Можно встретить пациентку в 42 года, которой хирургическое вмешательство пока не требуется, и женщину в 38 лет с выраженным гравитационным птозом после резкого похудения или индивидуальных особенностей строения тканей. Поэтому мы никогда не ориентируемся только на паспорт», — отметил Анисимов.

Он заявил, что одной из самых распространенных первых операций остается блефаропластика — коррекция верхних и нижних век. Именно область вокруг глаз чаще всего первой начинает выдавать возраст, поэтому пациенты начинают знакомство с пластической хирургией именно с этой операции.

«Если же возрастные изменения затрагивают среднюю и нижнюю треть лица, специалисты все чаще рекомендуют современные малотравматичные методы омоложения — например, эндоскопический лифтинг. Он позволяет скорректировать начальные проявления старения без эффекта "перетянутого лица" и с более короткой реабилитацией», — отметил врач.

При этом, как подчеркнул Анисимов, одна из главных тенденций последних лет — отказ от радикального изменения внешности.

«Современная пластическая хирургия больше не стремится сделать человека другим. Хорошая операция — это та, после которой окружающие замечают, что человек выглядит свежим, отдохнувшим и помолодевшим, но не могут понять, почему. Натуральность сегодня стала главным трендом», — заявил хирург.

Эксперт также отметил, что все чаще пациенты обращаются к хирургу не тогда, когда возрастные изменения становятся критическими, а на более ранних этапах.