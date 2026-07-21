Обувь Гуфа на фото из тайской больницы привлекла внимание фанатов

Обувь российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на фото из тайской больницы привлекла внимание фанатов. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летний исполнитель поделился кадрами из госпиталя на Пхукете, где в том числе позировал на каталке. Он предстал перед камерой в белой футболке и бежевых шортах японского бренда Saint Michael, а также в веревочных сандалиях. При этом причину обращения в медучреждение артист не уточнил.

Пользователи оценили образ исполнителя в комментариях.

«Ничего тяги у тебя», «Педали мощь» «В лаптях дошел до больницы?», «Очень стильная обувь, особенно с носками», «Лех, твои тапки меня насторожили, в тебя вселился тайский Алик?» — заявили юзеры.

Ранее в июле пользователь с никнеймом @ricochetshawn запечатлел сандалии посетителя кафе, и их описали в сети фразой «обувь для контрацепции».