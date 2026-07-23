Гвинет Пэлтроу выложила фотографию без одежды

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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53-летняя Гвинет Пэлтроу приняла участие в съемках новой рекламы геля для душа от собственного бренда Goop. На одном из кадров актриса позировала без одежды, стоя в душе. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа, держа в руке средство.

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В марте Пэлтроу стала гостьей церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на светское мероприятие в молочном макси-платье с прозрачными блестящими вставками по бокам. При этом артистка не стала надевать белье. Знаменитость добавила к образу туфли на каблуках, колье с бриллиантами и серьги. Гвинет Пэлтроу уложили волосы и сделали вечерний макияж.

Позже знаменитость снялась в рекламной кампании собственного бренда. На одном из кадров актриса предстала в сером облегающем мини-платье со спущенной бретелькой. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на кровати.