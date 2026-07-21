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Российский пластический хирург оценил набирающие популярность инъекции трупного жира

Lenta.ru

Российский пластический хирург Руслан Стражников оценил набирающие популярность инъекции трупного жира. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

Пластический хирург оценил набирающие популярность инъекции трупного жира
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Отмечается, что в США начали использовать препарат, который производится из человеческой жировой ткани, полученной от умерших доноров. По словам врача, речь, предположительно, идет о средстве Renuva. Он отметил, что его распространению поспособствовало массовое использование средства «Оземпик», которое может привести к появлению так называемого «оземпик-фейс».

«Оно ["оземпик-фейс"] проявляется в виде впалых щек, истончения губ, выраженных теней под глазами и дряблости кожи», — указал собеседник издания.

Кроме того, эксперт отметил, что в настоящее время Renuva продается по высокой цене и не подходит для больших объемов работы. Кроме того, эффект препарата менее предсказуем, в отличие от липофилинга, и он не растворяется гиалуронидазой, что затрудняет коррекцию осложнений, в отличие от филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

В мае пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников рассказал про новый опасный тренд у россиянок.