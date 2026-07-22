Стилист указал на главные ошибки при попытках выглядеть моложе

Распространенные ошибки, которые многие совершают при попытке начать выглядеть моложе с помощью одежды, могут привести к противоположному эффекту. Для того чтобы этого избежать, важно, чтобы образ соответствовал внешности и личности человека. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила стилист Елена Усольцева.

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По словам специалиста, существуют две крайности, которые нередко визуально старят людей после 40 лет. Первой из них является использование подростковой одежды, а другой — отказ от внимания к своему внешнему виду, который выражается в выборе только бесформенных вещей темных цветов.

Стилист объяснила, что основой актуального образа становятся современный крой, качественная ткань и правильная посадка. В то же время чрезмерное напряжение в образе, которое провоцирует попытка молодиться любыми способами, заметно старит.

Помимо этого, эксперт назвала ошибкой решение ждать появления идеальной фигуры для обновления гардероба. Рекомендуется составлять стильные образы, учитывая текущие параметры, используя четкие линии плеча и полуприлегающие силуэты, а также придерживаясь правильных пропорций в зависимости от роста.

«Настоящая работа с гардеробом начинается не с вопроса, что скрывать, а с вопроса, что в женщине красиво. Когда фокус меняется, одежда перестает быть обороной и становится продолжением человека», — подчеркнула специалист.

Она посоветовала начать обновление с избавления от испорченных или неподходящих по размеру вещей. В основе нового гардероба должны быть базовые сочетания. такие как джинсы правильной длины, жакеты и аксессуары для завершения образа.