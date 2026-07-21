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Как правильно подобрать сумку к образу: полезные советы

Мир24

Многие девушки по привычке подбирают сумку в тон обуви, даже не подозревая, что этот прием давно вышел из моды. Профессионалы индустрии утверждают: сумка — не просто аксессуар, а самостоятельная деталь гардероба, способная подчеркнуть стиль, добавить изюминку и расставить нужные акценты. Поэтому выбору стоит уделять особое внимание, сообщает Общественная Служба Новостей.

Как правильно подобрать сумку к образу: полезные советы
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Неудачно выбранная модель может свести на нет даже самый продуманный лук, сделать его неестественным или визуально перегруженным.

Основные моменты при выборе сумки

Перед покупкой стоит учесть несколько практических аспектов:

  • Назначение. Определите, для чего вам нужна сумка: только для телефона и ключей или для рабочих вещей и учебников. Размер должен соответствовать вашим реальным потребностям, а не только сиюминутным трендам.
  • Цвет. Он должен либо гармонировать с одеждой, либо создавать выразительный контраст. Главное — чтобы образ выглядел целостно. Необязательно подбирать вещи одной гаммы: иногда контрастная сумка делает лук ярким и живым.
  • Материал. Кожаные модели — для делового стиля, тканевые или кэжуал — для повседневных выходов и отдыха.
  • Форма. Овальные, прямоугольные, квадратные — выбирайте исходя из вашего силуэта и стиля.
  • Детали. Цепи, пряжки, аппликации могут добавить индивидуальности и уникальности.

Как подобрать сумку под разные стили

Чтобы разнообразить гардероб, стоит иметь несколько сумок разных размеров и цветов — так вы сможете легко менять акценты и создавать новые образы.

Классический стиль — кожаные структурированные модели нейтральных оттенков (черный, бежевый, коричневый).Повседневный — объемные шоперы, рюкзаки, сумки-мешки из ткани или эко-кожи.Спортивный — яркие или минималистичные модели, чаще из синтетики.

Размер

Для делового образа лучше выбрать среднюю или маленькую сумку — она подчеркнет аккуратность и статусность.Для прогулок предпочтительнее вместительные модели.

Цветовая гамма

Универсальные цвета — черный, бежевый, коричневый — сочетаются с любой одеждой. Яркие и насыщенные оттенки допустимы, но только если они перекликаются с нарядом.

Материал

Кожа — для официальных образов.Ткань — для расслабленных луков.Замша — хороший компромисс, сочетается с разными стилями.

Форма сумки

Строгие и лаконичные линии — для классики.Овальные, мягкие, необычные формы — для городских повседневных образов.

Детали

Цепи, пряжки, вышивка — делают образ индивидуальным.Минимализм — для элегантности, выразительные детали — для яркости.

Лайфхаки и секреты при подборе сумки

  • Играйте с пропорциями. Девушкам высокого роста или крупного телосложения лучше выбирать большие сумки — мини-варианты могут зрительно увеличить фигуру и рост.
  • Невысоким и миниатюрным девушкам стоит отдавать предпочтение небольшим моделям, чтобы не перегружать образ и не уменьшать себя визуально.
  • Если в одежде много мягких линий (оверсайз, воланы), уместна будет мягкая, чуть объемная сумка, перекликающаяся с плавными формами.
  • При строгом, геометрическом крое (жакет, пальто) лучше выбрать четкую, структурированную модель для гармоничного завершения образа.

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