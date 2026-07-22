Стилист назвал самое модное сочетание в одежде на лето

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самое модное сочетание в одежде на лето. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Все гениальное просто — самый классный и беспроигрышный образ в летний период это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Берите пример с актрис и моделей в их off-duty луках», — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самый стильный цвет лета.