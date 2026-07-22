Эшли Грэм в платье с разрезом до бедра появилась на обложке глянца

Plus-size модель Эшли Грэм стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эшли Грэм позировала в черном платье с корсетным лифом и разрезом до бедра. Образ дополнили серьги с камнями. Волосы ей выпрямили, уложили с объемом у корней, а также сделали легкий макияж.

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Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?» — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.