Возлюбленная Ди Каприо приняла участие в рекламе Saint Laurent

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась в купальнике на камне. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Виттория Черетти приняла участие в съемках новой рекламы бренда Saint Laurent. Модель позировала перед камерой в слитном синем купальнике, который дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и желтые босоножки на каблуках. Манекенщица снялась с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на камне.

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4 июня Черетти стала героиней нового выпуска французского журнала Harper's Bazaar. На фотографиях модель позировала без бюстгальтера и топа. На обложке манекенщица предстала в золотом массивном ожерелье. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она также примерила трусы с завышенной талией, пушистые ультракороткие шорты и оранжевые сапоги с бахромой.

До этого Черетти и Ди Каприо подловили папарацци на презентации нового альбома Rolling Stones в Нью-Йорке. Модель выбрала для мероприятия черное платье-миди в бельевом стиле с глубоким декольте и белым кружевом, солнцезащитные очки, ожерелье, балетки, сумку на плечо, браслет и кольцо.