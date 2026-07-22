Худоба снова в моде, а тела мировых звезд тают на глазах

Бодипозитив несколько лет казался новой культурной нормой, но, похоже, так и не смог победить культ худобы. Сегодня одни знаменитости открыто признаются, что используют препараты для снижения веса, а другие стремительно худеют на фоне психологических проблем. Публика редко видит причины этих изменений, зато всегда замечает результат — все более стройные тела, которые вновь начинают восприниматься как эталон красоты. Культ худобы стремительно возвращается, а вместе с ним — и старые тревоги о том, какое влияние он оказывает на фанатов звезд. Почему худоба знаменитостей разрушает жизни обычных людей — в материале «Ленты.ру».

Инклюзивность не для всех

В 2024 году западные СМИ провозгласили конец бодипозитива. И, похоже, так оно и есть: еще несколько лет назад бренды соревновались в инклюзивности и выводили на подиум самых разных моделей, но сегодня маятник качнулся в обратную сторону.

Рекламные кампании все чаще делают ставку на более традиционный идеал красоты — достаточно вспомнить ажиотаж вокруг рекламы джинсов с актрисой Сидни Суини. На фоне популярности препаратов для похудения бодипозитив уже выглядит не как победившая культурная революция, а как короткий эпизод между двумя эпохами «культа стройности».

Тренд на худобу хорошо иллюстрирует модная индустрия. На подиумах, несмотря на все разговоры о разнообразии, на самом деле не очень жалуют плюс-сайз-моделей.

Фото: Lenta.ru

По подсчетам Vogue, 97 процентов образов на 198 показах в 2025 году — а это больше девяти тысяч выходов — достались очень худым девушкам. Для сравнения: манекенщицы среднего телосложения мелькали всего в двух случаях из ста, а плюс-сайз и вовсе оказались статистической погрешностью — меньше одного процента.

Проще говоря, на каждую сотню выходов приходилась лишь одна модель плюс-сайз, тогда как остальные 99 были традиционно худыми

Тренды на худобу с новой силой распространяются по всем социальным сетям, хотя еще пару лет назад казалось, что бодипозитив вытеснил эту тему на второй план. В TikTok вновь завирусились сообщества pro-ana (от английского pro-anorexia — «за анорексию»), в котором анорексию не считают болезнью, а рассматривают как путь к «совершенству». Соцсети нередко блокируют эти группы, но подобный контент находит новые формы и обходит ограничения.

В таких группах пользователи публикуют контент, известный как thinspo (сокращение от английского thin и inspiration — «худоба» и «вдохновение»). Речь о фотографиях очень худых людей, которые должны вдохновлять остальных на снижение веса.

Фото: Lenta.ru

Часто в подобных сообществах юзеры выставляют свои снимки с «успехами» в похудении, а участники сравнивают индекс массы своих тел. Если раньше этим занимались в основном девушки, то сегодня к тренду подключились и молодые люди — особенно подобные «соревнования по внешности» популярны в среде луксмаксеров.

Но соцсети — это лишь верхушка айсберга. Культ худобы подпитывается не только алгоритмами, но и знаменитостями. В модной индустрии этот механизм известен как trickle-down effect: тренд, который сначала появляется на подиуме или запускается звездой, спустя несколько месяцев проникает в массмаркет, а затем в контент обычных пользователей соцсетей.

Парадокс в том, что многие инфлюэнсеры сами становятся новыми жертвами культа худобы. Одни борются с расстройствами пищевого поведения, другие — с хроническими заболеваниями и депрессией, из-за которых резко теряют вес. Но когда эти сложные личные истории попадают в публичное пространство, они часто упрощаются и становятся простым визуальным сигналом: худоба снова в моде.

Худая и еще худее

Американская певица и актриса Ариана Гранде вот уже несколько лет оправдывается перед аудиторией за нездоровую худобу. В 2023 году в сети появились кадры со съемок фильма-мюзикла «Злая», где она играла одну из главных ролей. Фанаты заметили, что и без того миниатюрная исполнительница выглядела значительно более худой, чем в предыдущие годы.

Обсуждение ее фигуры приобрело настолько массовый характер, что Гранде уже не могла игнорировать происходящее. В апреле 2023 года она записала нетипичное для своей карьеры видеообращение, в котором без объяснения причин похудения призвала слушателей уважать ее приватность.

«Та фигура, с которой вы сравниваете мое нынешнее тело, была для меня самой нездоровой. Я глотала антидепрессанты, запивала их спиртным, питалась черт знает чем и была на самом дне жизни. При этом именно тогда вам казалось, что мое тело выглядит абсолютно здоровым», — Ариана Гранде.

Обращение звезды не остановило дискуссии в соцсетях. По сей день на этот счет разгораются споры: часть поклонников думает, что важно уважать просьбу кумира и не давать оценок ее телу, другие продолжают беспокоиться о ее состоянии. Масла в огонь подлили недавние фотографии Гранде с концертов в рамках тура Eternal Sunshine («Вечное сияние»), который стал для нее первым за семь лет.

Фото: Lenta.ru

На этих снимках певица выглядит не просто худой, а истощенной. У такого экстремального похудения могут быть разные причины, в том числе психологические. Но Ариана старается не комментировать эту тему, а часть фанатов уже воспринимает ее сегодняшнюю форму как идеал женского тела.

По словам обозревательницы трендов Поппи Соуэрби, недавние снимки Гранде акцентируют внимание на ее экстремальной худобе, а этот образ попадает в очень уязвимую аудиторию. Даже если сама звезда никого не призывает худеть, ее фотографии могут использовать в тех самых thinspo-сообществах как вдохновляющие на достижение подобного результата.

По мнению Соуэрби, проблема не в том, что Ариана Гранде обязана выглядеть определенным образом, а в том, что ее внешность становится образцом для подражания среди девочек-подростков

«Я брала с собой на обед три ягоды малины»

Еще одна суперзвезда, чья фигура настораживает одних и вдохновляет других, — это супермодель Белла Хадид. В ее профессии стройность считается почти обязательным условием успеха, но вполне возможно, что за этой худобой стоит не только стремление соответствовать стандартам индустрии, но и серьезные обстоятельства.

Уже много лет Хадид открыто говорит о проблемах со здоровьем, прежде всего — о болезни Лайма, которую у нее диагностировали в 16 лет. Из-за обострения болезни Белла несколько раз проходила длительное лечение, о чем она всегда рассказывает своим подписчикам в соцсетях.

Как проявляется болезнь Лайма? Болезнь Лайма (боррелиоз) — это инфекция, которую переносят некоторые клещи. Болезнь поражает центральную нервную систему, суставы, кожный покров и сердце. Заболевшие часто страдают от сильной боли в суставах, затуманенности сознания и трудностей с концентрацией.

Когда Хадид публикует фотографии из больницы или выглядит истощенной на модных снимках, в сети регулярно публикуют альтернативные версии происходящего. Некоторые пользователи предполагают, что ее госпитализации могут быть связаны с расстройством пищевого поведения (РПП), а болезнь Лайма — лишь удобный предлог скрывать правду.

«Хронической болезни Лайма буквально не существует. Она больна потому, что много лет страдала анорексией. Вот что происходит с организмом, когда моришь себя голодом, и нам нужно привлечь к этому внимание», — писала пользовательница X под ником mimi.

Подобные комментарии — всего лишь спекуляции, ведь Хадид ни разу публично не говорила, что попадала в больницу из-за проблем РПП, хоть и признавалась, что в прошлом действительно страдала этим расстройством.

Фото: Lenta.ru

В большом интервью для Vogue в 2022 году Хадид рассказала, что в старших классах ей назначили медицинские препараты для лечения СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), которые подавляли аппетит. По ее словам, именно это стало одним из факторов, подтолкнувших ее к анорексии.

«Я сидела в приложении для подсчета калорий, которое было для меня совершенно дьявольским. Я брала с собой на обед три ягоды малины и стебель сельдерея», — вспоминала модель.

В том же интервью Хадид говорила о многолетней депрессии и проблемах с тревожностью, а также отмечала, что последствия того периода она ощущает до сих пор: ей по-прежнему бывает трудно смотреть на себя в зеркало. А ведь это женщина, чью внешность официально признали идеальной!

«Наблюдение за тем, как на публике тают Гранде и Хадид, в интернет-эпоху превращается в подобие закрытой палаты для пациентов с РПП: тут соревнуются, кто тоньше, тут хвастаются и тут же умалчивают правду. Особенно тревожно, что их целевая аудитория — те, кто и так находится в зоне риска: девочки», — Поппи Соуэрби.

Таблетка от здоровья

Если одни звезды могут терять вес из-за проблем со здоровьем, то другие целенаправленно стремятся похудеть любыми способами. Среди них оказались даже иконы бодипозитива, в том числе американская рэперша Lizzo и британская певица Адель.

Фото: Lenta.ru

Многие звезды выбирают нетрадиционные способы похудения — например, с помощью приема рецептурных лекарств, которые выписывают при диабете. Все слышали про «Оземпик», но сегодня на рынке можно найти и другие аналогичные препараты, которые помогают быстро сбросить вес.

Несколько десятков западных звезд в открытую признались, что они кололи «Оземпик» и принимали похожие препараты. В основном применяют их женщины, и очень часто — из-за последствий беременности. Так, например, с помощью тренировок и препаратов похудела исполнительница хита All About That Bass Меган Трейнор.

«Немного удручает, что так много вопросов и комментариев сосредоточено на моем теле, а не на моей музыке, моей страсти и десятилетии упорного труда, которые и привели меня сюда. Вот каково это — быть женщиной в музыкальной индустрии», — писала Трейнор.

Фото: Lenta.ru

Даже теннисистка Серена Уильямс, одна из величайших спортсменок в истории, после рождения второго ребенка прибегла к препарату группы GLP-1 для снижения веса. Уильямс жаловалась, что у нее никак не получалось сбросить лишние килограммы, хотя она перешла на веганскую диету, постоянно тренировалась и ходила по 20 тысяч шагов каждый день. И только препарат помог ей наконец избавиться от 15 лишних килограммов.

Тренд на похудение добрался и до мужчин. Британский телеведущий Джеймс Корден говорил, что пробовал «Оземпик», чтобы подавить чувство голода. Не скрывает своего опыта и Илон Маск: один из богатейших людей мира похудел на десять килограммов благодаря интервальному голоданию в сочетании с препаратом, содержащим то же действующее вещество, что и «Оземпик».

Что такое интервальное голодание?

Это не диета в привычном смысле (с запретами на определенные продукты), а особый режим питания, который фокусируется на времени приема пищи, а не на ее составе. Для похудения следует чередовать периоды, когда можно есть, с периодами голода (при этом голодание всегда длится дольше). К примеру, 8 часов в день человек ест, умещая несколько приемов пищи в это окно, но в течение последующих 16 часов должен голодать.

Фото: Lenta.ru

***

Пока в TikTok набирает популярность новая волна контента, романтизирующего болезненную худобу, а звезды массово худеют с помощью «Оземпика», все больше детей сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. С 2018 по 2022 год число обращений к специалистам по этому поводу выросло вдвое.

Психологи предупреждают: главная опасность новой волны похудения заключается не столько в препаратах и усиленных тренировках, сколько в том, как быстро худоба снова превращается в мерило успеха. Когда соцсети заполняют фотографии резко постройневших знаменитостей, возникает иллюзия, что любое тело можно и даже нужно изменить.

Фото: Lenta.ru

Но за чужими результатами часто скрываются личные обстоятельства, проблемы со здоровьем, годы работы с врачами или факторы, о которых публика просто не знает. Сравнивая себя со звездами, люди зачастую ориентируются не на собственное благополучие, а на чужую внешность, и именно это специалисты называют одним из ключевых факторов риска развития расстройств пищевого поведения.