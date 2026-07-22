Певица Ольга Серябкина снялась в платье с разрезами и глубоким декольте

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, снялась в вечернем платье. Снимками она поделилась в Instagram. Ольга Серябкина вышла на публику в "голом" бежевом платье с глубоким декольте и разрезами. Волосы певица распустила и отказалась от макияжа. Фото она сделала в зеркале во время примерки образа. В июне Серябкина пришла на премию VOICE INFLUENCER AWARDS, которая состоялась в Москве. Певица позировала вместе с коллегой Dimma Urih, с которым записала совместную песню. Поп-исполнительница появилась на публике в молочном коротком платье-комбинации и меховой накидке. Исполнитель предпочел черную рубашку и бежевый брючный костюм. 16 июля Серябкина показала в Instagram свидание с мужем, продюсером Георгием Начкебия. Они ужинали на балконе отеля с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Певица позировала в черном облегающем мини-платье, которое дополнила цепочкой с кулоном, браслетом и кольцом. Исполнительница предстала с собранными в пучок волосами и макияжем. Супруг знаменитости предпочел черную рубашку и серые брюки.

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