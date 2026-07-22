Ксения Бородина снялась в мини-платье с кружевом

Ведущая Ксения Бородина снялась на надувной подушке во время отдыха на море. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина позировала в черном мини-платье с отделкой из кружева. Образ дополнили мюли из замши. Волосы ей распустили и сделали легкий вечерний макияж. В кадре Бородина сидела на надувной подушке в форме морского конька.

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2 июля Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

Позже Бородина снялась во время тренировки. Телеведущая стояла перед зеркалом в бело-голубом спортивном костюме Alo, который состоял из топа и коротких шортов. Блогерша также надела золотые браслеты и часы. Знаменитость собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

Недавно Бородина выложила видео в купальнике и оранжевых кружевных шортах. Образ дополнили золотые браслеты, часы, солнцезащитные очки и бейсболка. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа.