Ведущая Юлия Барановская снялась без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Юлия Барановская позировала в белой бейсболке и зеленой куртке. Ведущая отказалась от макияжа и укладки. При этом она показала следы от укусов насекомых, отекшую губу и припухлость на щеке. Барановская уже несколько дней отдыхает за городом.

Журналистка познакомилась с Аршавиным в 2003 году, а через 10 лет они расстались. У бывшей пары трое общих детей: Артем, Яна и Арсений, — они носят фамилию отца. Спортсмен признавался, что почти семь лет не виделся с сыновьями и дочерью из-за их матери, однако Барановская опровергала эти заявления. По словам знаменитости, экс-возлюбленный просто пропал из их жизни и очень редко звонил. Но в 2019 году футболист возобновил встречи с детьми, о чем публично сообщал в соцсетях.

Ведущая шоу «Мужское / Женское» признавалась журналистам, что мечтает вновь стать матерью, но пока достойного кандидата на роль отца она не нашла, а рожать ребенка для себя и растить его одной не хочет.

Ранее дочь Аршавина вышла за золотой медалью в платье от модельера «Дьявол носит Prada 2».