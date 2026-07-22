Александр Рогов раскритиковал стиль Ирины Шейк

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, почему разочаровался в стиле Ирины Шейк. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале.

© globallookpress

«А что с Иркой случилось, не знаешь? Я за единственное могу похвалить — то, что платье не мятое. Что за туфли вот эти? Лучше бы она в пиджаке на голое тело пришла и в туфлях красивых. Мимо-мимо. Я прямо так расстроился, увидев это!» — заявил Рогов.

© globallookpress

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самый стильный цвет лета.