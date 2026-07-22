Самая сексуальная женщина в мире пришла на вечеринку Джастина Бибера

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в откровенном наряде пришла на вечеринку канадского певца Джастина Бибера. Об этом пишет The Sun.

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35-летняя звезда оскароносного фильма «Битва за битвой» посетила мероприятие в Нью-Йорке, организованное в рамках модного бренда одежды Бибера Skylark. Так, Тейлор выбрала для выхода в свет остроносые туфли, солнцезащитные очки и облегающее прозрачное платье, под которым отсутствовал бюстгальтер.

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Кроме того, знаменитость подобрала к своему наряду сумку из культовой коллекции Bijoux Anatomie люксового бренда Schiaparelli и золотые браслеты.

Тейлор удостоилась звания самой сексуальной женщины в мире в июле 2021 года. Звезда попала в рейтинг журнала Maxim и заняла в нем первое место.

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