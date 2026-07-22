Россиянам объяснили, как масло авокадо влияет на волосы

В средствах для волос масло авокадо ценят прежде всего за высокое содержание жирных кислот, которые помогают снизить трение волос и добавить блеска. Об этом «Газете.Ru» рассказала разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест ЮниРусь» Анастасия Фомина.

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«Масла распределяются по поверхности волоса, сглаживают приподнятые чешуйки кутикулы и уменьшают трение между прядями. В результате сухая длина легче расчесывается, меньше путается и лучше отражает свет, поэтому выглядит более гладкой и блестящей», — рассказала эксперт.

Фомина добавила, что такой уход особенно актуален после окрашивания, воздействия солнца и горячей укладки.

«Чистое масло может утяжелить тонкие волосы, поэтому удобнее использовать готовые формулы. Главная ценность — не отдельные ингредиенты, а сбалансированная система: сочетание очищающих поверхностно-активных веществ, кондиционирующих агентов и эмульгаторов, подобранных так, чтобы работать в синергии», — отметила она.

По словам специалиста, масла авокадо, ши и кератина входят в состав формулы в сбалансированных концентрациях и работают в синергии с активными компонентами шампуня.

«Масло авокадо и кератин усиливают действие кондиционирующих компонентов и силиконов: вместе они заполняют микроповреждения кутикулы, разглаживают поверхность волоса, придают блеск и облегчают расчесывание. Ключевое слово здесь — "формула", а не "масло". Именно правильно подобранный баланс компонентов в готовом продукте дает тот самый визуальный и тактильный эффект, который мы называем "восстановлением"», — объяснила Фомина.

Разработчик подчеркнула, что секущиеся концы действительно не восстановить — только обрезать.