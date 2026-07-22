Штаны-алладины: какие расцветки трендовых брюк носим летом 2026

Штаны-алладины — один из самых неоднозначных предметов гардероба. У многих они до сих пор ассоциируются исключительно с этническими фестивалями и духовными практиками. Однако современная мода заставила эти брюки выглядеть дорого, статусно и презентабельно, а не «по-домашнему».

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Если с фактурой все относительно просто — мы выбираем струящийся тяжелый шелк, матовую вискозу, тенсель или тончайший премиальный лен, то с палитрой стоит поработать детальнее. Стилист Юлия Никифорова делится секретами подбора и рассказывает о самых универсальных расцветках этого лета.

Безусловные фавориты — терракот, охра и глубокий шоколад

Природные оттенки глины, специй и земли моментально «заземляют» сложный этнический крой алладинов, лишая их излишней легкомысленности.

«Терракотовые или шоколадные шаровары из матового шелка выглядят невероятно благородно. Они идеально сочетаются с белыми льняными рубашками, черными минималистичными топами и крупными золотыми украшениями», — говорит стилист.

Это палитра, которая ассоциируется с дорогим курортным отдыхом и эстетикой сафари.

Базовый — черный

Черный цвет часто утяжеляет свободный крой алладинов, превращая их в подобие спортивных брюк.

«Если вам нужна темная база, отдайте предпочтение глубокому графитовому или темно-синему цвету. В этих оттенках штаны приобретают урбанистический, почти архитектурный вайб», — считает Юлия.

Сочетайте их со строгой белой мужской рубашкой или приталенным жакетом — этот контраст строгости и расслабленности выглядит мегасовременно.

Молочные и спокойные тона

Светлые, мягкие молочные оттенки — синоним ухоженности. Алладины в цвете неокрашенного льна или сливочного шелка смотрятся воздушно и изысканно. Это идеальный вариант для жарких летних дней в мегаполисе.

«Носите их с монохромным верхом в тон, добавляя кожаные сандалии на плоском ходу и лаконичную сумку-хобо. Такой образ транслирует абсолютную свободу, негу и уверенность в себе», — рекомендует эксперт.

Приглушенный зеленый

Приглушенный зеленый — это «новый нейтральный» в гардеробе современной женщины.

«Этот оттенок не утомляет глаз и прекрасно сочетается как с холодной, так и с теплой гаммой. Оливковые алладины выглядят одновременно мягко и собранно. Они составят отличную пару к джинсовой куртке, белым кедам или трикотажному кроп-топу», — советует стилист.

Не забываем о пропорциях

«Помните главное правило пропорций: если низ объемный и струящийся, верх должен быть более структурированным или лаконичным. Не пытайтесь надеть с алладинами свободный оверсайз-балахон — так вы потеряете фигуру», — резюмирует Юлия.

Выбирайте приталенные топы, лаконичные майки в рубчик или заправляйте рубашку свободного кроя, обязательно акцентируя талию.

Штаны-алладины — это буквально манифест вашей внутренней свободы и комфорта. Выбирая глубокие, универсальные оттенки, вы создаете образ женщины, которая не боится выделяться, но делает это с безупречным вкусом.