Развеян миф о том, что SPF на лице защищает кожу от пигментации

Солнцезащитный крем на лице не снижает суммарную УФ-нагрузку на организм и может не влиять на риски появления пигментных пятен, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

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Пигментация кожи возникает, когда меланоциты синтезируют избыточный меланин в ответ на стимулы, в том числе УФ-излучение и видимый свет. Солнцезащитный крем работает локально: нанесенный корректно SPF снижает проникновение УФ на конкретной площади и тем самым уменьшает стимуляцию меланоцитов в этой зоне, но не системно.

«УФ-излучение действует на все открытые участки одновременно. Даже если лицо защищено, интенсивная и продолжительная экспозиция незащищенных областей (шея, декольте, руки) увеличивает общую УФ-нагрузку, которая опосредованно может усиливать воспалительные и иммуномодулирующие процессы в организме. Воспаление и системные реакции (цитокины) способны повышать чувствительность кожи лица к пигментации — особенно у людей с предрасположенностью (светлая кожа, гормональные нарушения, прием некоторых лекарств). Системное состояние кожи и иммунитета может понизить порог для пигментирования», — заметила доктор.

На риск возникновения пигментных пятен влияет и поведенческий фактор. По словам Шухман, люди, защищая только лицо, часто пренебрегают повторным нанесением SPF, не наносят достаточное количество или выбирают низкий SPF.