Как подчеркнуть загар с помощью сияющих средств для тела

Лето — время, когда мы по максимуму оголяемся, и загар становится естественным аксессуаром. Но чтобы он выглядел дорого и ухоженно, одного солнца недостаточно. Сияющие средства для тела превращают ровный загар в благородное свечение, которое заметно даже при дневном свете.

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Ярче загар они не сделают, но при этом работают с рельефом кожи, подсвечивая изгибы тела и создавая эффект влажной, отдохнувшей кожи. Разберемся, как правильно использовать сияющие средства, чтобы загар заиграл по-новому.

Подготовка кожи перед нанесением

Сияющее средство ляжет красиво только на подготовленную кожу. Загар сам по себе делает поверхность более плотной, но если на ней есть сухие чешуйки или неровности, светоотражающие частицы их подчеркнут. Поэтому первый шаг — легкое отшелушивание.

За 2-3 дня до использования шиммера обработайте тело мягким скрабом или кислотным лосьоном. Летом не стоит пользоваться жесткими щетками и крупными абразивными частицами, они травмируют кожу, которая и так подвергается воздействию ультрафиолета. Выбирайте средства с мелкими гранулами или энзимами. После пилинга кожа становится гладкой, и сияние распределяется равномерно, без пятен и полос.

Второй обязательный этап — увлажнение. Наносите крем или лосьон с легкой текстурой сразу после душа, пока кожа еще влажная. Так влага удерживается внутри, а поверхность становится эластичной. Используйте средства с кокосовым, миндальным или скваланом маслами. Они создают базу, которая помогает светоотражающим частицам распределяться тонким слоем, не собираясь в складках и не подчеркивая шелушения.

Как выбрать средство под загорелую кожу

Загорелая кожа требует теплых оттенков шиммера. Холодные серебристые и жемчужные пигменты будут смотреться отстраненно, как будто вы нанесли что-то чужеродное. Вместо них выбирайте золото, бронзу, шампанское или медные тона. Если загар только начал проявляться и кожа осталась светлой, подойдет мягкий золотистый или розоватый перламутр. Он добавит тепла и не создаст контраста.

Текстура средства тоже имеет значение.

Масла с шиммером дают эффект влажной кожи и лучше всего смотрятся на интенсивном загаре. Они подходят для вечерних выходов или отдыха у бассейна, когда хочется подчеркнуть каждый изгиб тела.

дают эффект влажной кожи и лучше всего смотрятся на интенсивном загаре. Они подходят для вечерних выходов или отдыха у бассейна, когда хочется подчеркнуть каждый изгиб тела. Лосьоны и кремы действуют деликатнее. Их сияние мягче, они впитываются быстрее и не оставляют липкости. Это вариант для повседневного использования.

действуют деликатнее. Их сияние мягче, они впитываются быстрее и не оставляют липкости. Это вариант для повседневного использования. Спреи удобны, когда нужно быстро подсветить конкретные зоны, например, ключицы или голени, и не пачкать руки.

удобны, когда нужно быстро подсветить конкретные зоны, например, ключицы или голени, и не пачкать руки. Жидкие колготки и BB-кремы для тела помимо сияния выравнивают тон, что актуально, если загар лег неровно.

Техника нанесения: пошаговый алгоритм

Наносить сияющее средство стоит на слегка влажную кожу. После душа промокните тело полотенцем, но не растирайте до полной сухости. Оставшаяся влага помогает распределять продукт тоньше и экономичнее.

Выдавите небольшое количество средства на ладони. Если это масло или крем, разотрите между руками, чтобы согреть состав, затем нанесите на кожу легкими скользящими движениями. Двигайтесь снизу вверх: начните с голеней, затем бедра, руки, плечи и декольте. Такой порядок не дает пропустить участки и создает равномерное покрытие.

Особое внимание уделите зонам, которые естественно подсвечивает солнце: верхняя часть плеч, ключицы, центр голеней и предплечья. Именно здесь сияние смотрится естественно. Не растирайте средство до ощущения сухости. Лучше оставить тонкую влажную пленку, которая будет мягко мерцать.

Спреи наносят иначе. Распыляйте их с расстояния 20-30 см на отдельные зоны. Не трите, а дайте составу высохнуть самостоятельно. Если используете жидкий хайлайтер для лица в качестве средства для тела, смешайте его с увлажняющим кремом прямо в ладонях и нанесите полученную смесь. Этот прием используют визажисты для красных дорожек, когда под рукой нет специального средства для тела.

Как правильно смывать сияющие средства

Светоотражающие частицы не смываются обычной водой. Они имеют плотную структуру и могут оставаться на коже, забивая поры и вызывая раздражение. Используйте гель для душа с мягкой мочалкой, чтобы механически удалить частицы.

Если средство было стойким, например, спрей-хайлайтер, который застывает на коже, возьмите масло для душа. Оно растворяет пленку эффективнее, чем обычный гель. После смывания нанесите на кожу успокаивающее средство с пантенолом или алоэ, особенно если вы терли кожу мочалкой. Не используйте скотч или липкую ленту для удаления блесток — это травмирует эпидермис. Лучше повторите очищение маслом, если частицы остались.

Загар сам по себе хорош, но с правильным акцентом он становится роскошным. Подготовленная кожа, верно подобранный оттенок и точная техника нанесения — вот три составляющие, которые превратят обычное свечение в благородное мерцание. Не стремитесь к избытку, работайте с естественными изгибами тела, и результат превзойдет ожидания.