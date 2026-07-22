Флоренс Пью сняли в повседневном образе во время прогулки

Актриса Флоренс Пью появилась на публике вместе со своим возлюбленным Финном Коулом — звездой сериала «Острые козырьки». Пара отправилась на романтическую прогулку в Нью-Йорке и попала в объективы папарацци. Фотографии знаменитостей опубликовал портал People.

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30-летняя Флоренс выбрала непринуждённый повседневный образ: многослойную майку, джинсы, кепку и солнцезащитные очки. Финн Коул был в белой футболке с принтом, свободных джинсах и оранжевых солнцезащитных очках.

© Super.ru

Как сообщает People, позже пара ненадолго присела отдохнуть на скамейку в парке. В какой‑то момент Финн наклонился и поцеловал Флоренс в щёку — этот трогательный момент не ускользнул от внимания очевидцев.

Актриса не любит афишировать детали своей личной жизни, однако известно, что с 2019 по 2022 год она состояла в отношениях с Заком Браффом, а в 2023 году у неё был непродолжительный роман с Чарли Гучем — фотографом и кинорежиссёром. Встречаться с Коулом актриса начала в июле 2024 года, а в марте они открыто заявили о своих отношениях, опубликовав совместные снимки в социальных сетях.